مباشر دربي لندن – أرسنال (0)-(2)تشيلسي.. لوكاكو يهدر الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد تشيلسي في الجولة الثانية من الدوري المصري التي تقام بملعب الإمارات معقل المدفعجية.

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ق 77: أوووووووه لوكاكو يهدر الثالث بضربة رأسية قوية يتصدى لها لينو بعد عرضية من ماونت

ق 72: نزول كانتي بدلا من كوفاسيتش

ق 60: نزول نزول أوباميانج بدلا من ساكا

ق 50: تسديدة قوية من ساكا وتألق من ميندي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بثنائية دون رد

ق 35: جووووول جيمس والثاني

ق 15: جووووول لوكاكو والأول بعد عرضية من رييس جيمس

انطلاق المباراة