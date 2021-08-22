انتهت دربي لندن – أرسنال (0)-(2)تشيلسي
الأحد، 22 أغسطس 2021 - 17:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد تشيلسي في الجولة الثانية من الدوري المصري التي تقام بملعب الإمارات معقل المدفعجية.
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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدفين دون رد
ق 82: نزول حكيم زياش بدلا من ماونت
ق 77: أوووووووه لوكاكو يهدر الثالث بضربة رأسية قوية يتصدى لها لينو بعد عرضية من ماونت
ق 72: نزول كانتي بدلا من كوفاسيتش
ق 60: نزول نزول أوباميانج بدلا من ساكا
ق 50: تسديدة قوية من ساكا وتألق من ميندي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بثنائية دون رد
ق 35: جووووول جيمس والثاني
ق 15: جووووول لوكاكو والأول بعد عرضية من رييس جيمس
انطلاق المباراة