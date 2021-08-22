كلوب يوضح كيف تخلي عن نظارته بعد 44 عاما

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 17:02

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كيف تخلي عن نظارته الطبية التي اشتهر بها في عالم التدريب.

وقال كلوب في تصريحات لجريدة بيلد: "لقد كنت أرتدي النظارات منذ أن كنت في العاشرة من عمري، أي منذ 44 عامًا".

وأضاف "كانت المشكلة في السنوات الأخيرة هي أن النظارات لم تعد قادرة على تصحيح ضعف نظري".

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وواصل "كان الحل لهذا هو تدخل طبي بسيط. لم يكن بالليزر أو أي شيء آخر، لكنه جعلني أرى جيدًا بدون نظارات في الوقت الحالي".

وتابع "أعتقد أن وجهي غريب بدون نظارات، لكني لست بحاجة إليها بعد الآن".

وأتم المدرب الألماني "قد أحتاج واحدة أخرى. عندما يحدث ذلك، سأرتدي النظارات مرة أخرى".

وقاد كلوب ليفربول لتحقيق فوزين في أول مباراتين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي مع الحفاظ على الشباك نظيفة.

فقد انتصر على نورويتش سيتي 3-0 ثم على بيرنلي 2-0.

وينتظره مواجهة صعبة ضد تشيلسي في قمة الجولة الثالثة من المسابقة يوم السبت المقبل.

يورجن كلوب ليفربول
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