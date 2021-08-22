مباشر في إنجلترا – ساوثامبتون (1)-(0) مانشستر يونايتد.. ولفرهامبتون (0)-(1) توتنام.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

لاعبو ساوثامبتون يحتفلون بهدف تشي آدمز في مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد (0/1)

ق. 47 طولية من برونو قابلها فان بيساكا بلمسة عرضية وبوجبا سدد مباشرة في الدفاع إلى ركنية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 ركنية قابلها ماتيتش برأسية يتصدى لها الحارس.

ق. 29 جووول أول لـ ساوثامبتون عن طريق تشي آدمز بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

ق. 6 هدف مؤكد يضيع على مانشستر يونايتد. مخالفة نفذها برونو وقابلها بوجبا برأسية في العارضة وارتدت لـ مارسيال الذي تابعها وأنقذها المدافع من على الخط.

بداية المباراة

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ولفرهامبتون ضد توتنام (1/0)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 26 انطلاقة رائعة من أداما تراوري على الجهة اليسرى وعرضية أرضية قابلها راؤول خيمنيز بتصويبة فوق المرمى بقليل.

ق. 9 جووول أول لتوتنام من ركلة جزاء سجلها ديلي ألي.

بداية المباراة

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في إنجلترا مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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