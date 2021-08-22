مباشر في إنجلترا – ساوثامبتون (1)-(0) مانشستر يونايتد.. ولفرهامبتون (0)-(1) توتنام.. جووول أوول

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - ليدز

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ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد (0/1)

ق. 29 جووول أول لـ ساوثامبتون عن طريق تشي آدمز بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

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ق. 6 هدف مؤكد يضيع على مانشستر يونايتد. مخالفة نفذها برونو وقابلها بوجبا برأسية في العارضة وارتدت لـ مارسيال الذي تابعها وأنقذها المدافع من على الخط.

بداية المباراة

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ولفرهامبتون ضد توتنام (1/0)

ق. 26 انطلاقة رائعة من أداما تراوري على الجهة اليسرى وعرضية أرضية قابلها راؤول خيمنيز بتصويبة فوق المرمى بقليل.

ق. 9 جووول أول لتوتنام من ركلة جزاء سجلها ديلي ألي.

بداية المباراة

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في إنجلترا مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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