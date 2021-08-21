جيسوس: احتاج إلى راحة.. أنا آخر العائدين من الإجازة

السبت، 21 أغسطس 2021 - 23:38

كتب : عبد الرحمن فوزي

مانشستر سيتي - خيسوس

كشف جابرييل جيسوس عن احتياجه للحصول على راحة سلبية في الفترة المقبلة بسبب الإجهاد الذي تعرض له في الموسم الماضي.

وفاز مانشستر سيتي على نورويتش سيتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن جيسوس من صناعة 3 أهداف خلال المباراة.

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وقال جيسوس في تصريحات لقناة بي تي سبورت عقب المباراة: "الفريق بأكمله لعب بشكل جيد اليوم، نحن نحصل على إيقاعنا وسيعود معظم اللاعبون بعد ذلك".

واستمر "نحتاج إلى بعض الإجازات بعد أن كان الموسم الماضي صعبا جدا، لعبنا بشكل جيد اليوم وفزنا بالمباراة وهو الشيء الأهم".

وتابع "نعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة لنا، سنعود بعد عودة الجميع مبكرا، وعلينا العودة بأسرع وقت، هذه هي لعبتنا".

وأضاف "أحاول إرسال العرضيات، طوال الوقت أرسل العرضيات لأن المهاجم يكون موجود، حاولت التمرير من أجل جريليش وفيران توريس اليوم".

وأتم "استعيد لياقتي، فأنا أخر العائدين من الإجازة، أحتاج إلى بعض الراحة وبعد ذلك أعود للتدرب بشكل قوي كالمعتاد، أنا لا أفقط الكثير من القوة لحسن الحظ، يمكنني أن أتدرب لمدة يوم أو أسبوع والعودة".

وحصل مانشستر سيتي على أول ثلاث نقاط في الدوري بعد فوزه على نورويتش.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام أرسنال يوم السبت 28 أغسطس على ملعب الاتحاد.

بينما سيستضيف نورويتش سيتي فريق ليستر سيتي في نفس اليوم.

الدوري الإنجليزي الممتاز مانشسر سيتي جابرييل جيسوس
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