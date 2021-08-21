مباشر - أتلتيك بلباو (1) - (1) برشلونة.. التعااادل

السبت، 21 أغسطس 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

برشلونة وريال سوسيداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لجولة الثانية من الدوري الإسباني

ويلعب أتلتيك بلباو مع برشلونة على ملعب سان ماميس

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ق 75. جوووول التعادل لبرشلونة تسديدة قوية من ديباي بعدما تلقى تمريرة من دي يونج

ق 73. العارضة تمنع هدف رائع من دي يونج

ق63. نيتو يتصدى لتصويبة قوية

ق 62. تبديلين لبرشلونة، دخول سيرجي روبيرتو ويوسف ديمير وخروج بيدري وبرايثوايت

ق 53. مرور رائع من ديست ولكن يسدد في أحضان الحارس

ق 50. جوووول أول لبلباو برأسية من إنيجو مارتينيز من ركنية

ق 46. أراوخو يمنع هدف من على خط المرمى بشكل رائع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول أتلتيك بلباو (0) - (0) برشلونة

ق 30. تبديل اضطراري لبرشلونة، خروج بيكيه ودخول أراوخو

ق 17. دي يونج يمنع فرصة هدف مؤكد بعد تدخلة على إيناكي ويليامز

ق 10. تسديدة قوية من مونياين ترتد من عارضة الحارس نيتو

ق 6. مارتن بريثوايت يطيج بالكرة فوق المرمى الخالي

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة أتلتيك بلباو
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