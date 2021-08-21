مباشر - أتلتيك بلباو (1) - (1) برشلونة.. التعااادل
السبت، 21 أغسطس 2021 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لجولة الثانية من الدوري الإسباني
ويلعب أتلتيك بلباو مع برشلونة على ملعب سان ماميس
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ق 75. جوووول التعادل لبرشلونة تسديدة قوية من ديباي بعدما تلقى تمريرة من دي يونج
ق 73. العارضة تمنع هدف رائع من دي يونج
ق63. نيتو يتصدى لتصويبة قوية
ق 62. تبديلين لبرشلونة، دخول سيرجي روبيرتو ويوسف ديمير وخروج بيدري وبرايثوايت
ق 53. مرور رائع من ديست ولكن يسدد في أحضان الحارس
ق 50. جوووول أول لبلباو برأسية من إنيجو مارتينيز من ركنية
ق 46. أراوخو يمنع هدف من على خط المرمى بشكل رائع
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول أتلتيك بلباو (0) - (0) برشلونة
ق 30. تبديل اضطراري لبرشلونة، خروج بيكيه ودخول أراوخو
ق 17. دي يونج يمنع فرصة هدف مؤكد بعد تدخلة على إيناكي ويليامز
ق 10. تسديدة قوية من مونياين ترتد من عارضة الحارس نيتو
ق 6. مارتن بريثوايت يطيج بالكرة فوق المرمى الخالي
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#برايثوايت الذي يُنتظر أن يعوّض #ميسي في #برشلونة يهدر بغرابة فرصة هدف محقق. #الدوري_الاسباني pic.twitter.com/eqMlwzLJO2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 21, 2021
انطلاق المباراة