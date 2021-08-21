مباشر في الدوري – البنك الأهلي (1-(1) غزل المحلة.. والإنتاج (1)-(1) الاتحاد.. تعادل قاااتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي البنك الأهلي وغزل المحلة، والإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري.

ترتيب مراكز المؤخرة حسب النتائج الحاليا:

12) غزل المحلة: 35 نقطة.

13) المقاولون العرب: 35 نقطة.

14) الإسماعيلي: 34 نقطة.

15) البنك الأهلي: 33 نقطة.

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17) وادي دجلة: 28 نقطة.

16) الإنتاج الحربي: 27 نقطة.

18) أسوان: 27 نقطة.

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البنك الأهلي VS غزل المحلة (1/1)

ق. 88 جووول قاااتل للمحلة عن طريق خالد الإخميمي برأسية من ركنية.

ق. 75 موسى دياوارا ينفرد من منتصف الملعب وعمرو شعبان ينقذها.

ق. 69 موسى دياوارا يضيف الثاني والفيديو يلغيه للتسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 جوووول أووول للبنك الأهلي عن طريق موسى دياروا بتصويبة يسارية أرضية في مرمى المحلة.

بداية المباراة

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الإنتاج الحربي VS الاتحاد السكندري (1/1)

ق. 86 جوووول التعادل للاتحاد السكندري عن طريق عادل بدر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 15 جوووول أول للإنتاج الحربي. ركلة جزاء نفذها حسن ياسين وتصدى لها محمد صبحي، قبل أن يتابعها ياسين في المرمى بنفسه.

بداية المباراة

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