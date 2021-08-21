استراحة في الدوري – البنك الأهلي (1-(0) غزل المحلة.. والإنتاج (1)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي البنك الأهلي وغزل المحلة، والإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري.

ترتيب مراكز المؤخرة حسب النتائج الحاليا:

12) البنك الأهلي: 35 نقطة.

13) المقاولون العرب: 35 نقطة.

14) الإسماعيلي: 34 نقطة.

15) غزل المحلة: 34 نقطة.

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16) الإنتاج الحربي: 29 نقطة.

17) وادي دجلة: 28 نقطة.

18) أسوان: 27 نقطة.

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البنك الأهلي VS غزل المحلة (0/1)

نهاية الشوط الأول

ق. 46 جوووول أووول للبنك الأهلي عن طريق موسى دياروا بتصويبة يسارية أرضية في مرمى المحلة.

بداية المباراة

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الإنتاج الحربي VS الاتحاد السكندري (0/1)

نهاية الشوط الأول

ق. 15 جوووول أول للإنتاج الحربي. ركلة جزاء نفذها حسن ياسين وتصدى لها محمد صبحي، قبل أن يتابعها ياسين في المرمى بنفسه.

بداية المباراة

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