مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) (0) نورويتش.. جوووول مبكر للغاية

السبت، 21 أغسطس 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر سيتي - ديلي آلي - جوندوجان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ونورويتش سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس رياض محرز على مقاعد بدلا السماوي.

وخسر الفريقان لقاء الجولة الأولى، ويبحثان عن الفوز الأول.

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لمتابعة لمباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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ق 7: جووول أول لمانشستر سيتي.. كرة طولية تصل إلى جيسوس في الجهة اليمنى ليرسل عرضية قوية أسكنها المدافع في شباكه بالخطأ.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي في إنجلترا الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي
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