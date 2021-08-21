عماد سليمان لـ في الجول: جلسة قريبة لتجديد عقد إيهاب جلال.. وخصم 10% من مستحقات اللاعبين

السبت، 21 أغسطس 2021 - 10:59

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - وادي دجلة

أوضح عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي عقد جلسة قريبة لتجديد تعاقد إيهاب جلال، وتطبيق خصم على مستحقات اللاعبين بسبب الهزائم الأخيرة.

وقال عماد سليمان لـ FilGoal.com: "سنجلس مع وكيل إيهاب جلال خلال أيام قليلة لتقديم عرض رسمي لتجديد تعاقد المدير الفني".

وأضاف "نرفض ما يفعله البعض في الوقت الحالي من الحديث باسم النادي، ومن يقوم بهذا الدور مجلس الإدارة واللجنة الفنية".

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وتابع "من يتحدث دون صفة يعبر عن أرائه ويهدف لتحقيق مصالحه بعيدا عن النادي وتلك الآراء تستهدف تطفيش إيهاب جلال".

وأوضح "قررنا خصم 10% من مستحقات اللاعبين بسبب الهزائم الأخيرة، وسيتم رفع الخصم حال الفوز على طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا".

وخسر الإسماعيلي آخر 3 مباريات له في الدوري أمام الزمالك وإنبي ووادي دجلة.

وأتم "من حق الجهاز الفني تجربة جميع اللاعبين وإعطائهم فرصة المشاركة لإثبات أنفسهم للموسم المقبل".

الإسماعيلي فظل عاشرا بـ 37 نقطة.

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