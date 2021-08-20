مؤتمر موسيماني: أفضل 4-2 عن 2-0.. وهذا سبب غياب شريف وبانون ضد المصري

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 23:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - موسيماني

غضب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من السؤال حول تلقي فريقه للأهداف خلال الموسم الجاري من الدوري مشددا أنه يحب تسجيل الأهداف.

وفاز الأهلي على المصري اليوم الجمعة بأربعة أهداف لهدفين في استاد الإسكندرية في الجولة 32 من الدوري المصري.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي قائلا: "اليوم سجلنا 4-2 بالنسبة لي لا أريد الفوز 2-0".

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وواصل "نستطيع الفوز 2-0 والكل سيقول إننا لم نتلق أهدافا، إن فزنا 2-0 فهي نفس نتيجة 4-2 نفس الفارق في الأهداف".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي "مجددا إن فزنا 2-0 ستقولون إننا لم نتلق أهدافا، اسمع، أريد تسجيل الأهداف، أريد رؤية الأهداف".

وواصل "ألا تروننا نسجل الأهداف، سجلنا الكثير اليوم، عندما تهاجم فأنت تفتح المساحات في الخلف".

وأردف "ركزوا على الإيجابيات، رأينا اليوم ستة أهداف وهذا جيد لكرة القدم بشكل عام".

وعن اللقاء قال: "توقعنا المباراة المفتوحة ضد المصري".

أما عن غياب محمد شريف وبدر بانون فقال: "لا نريد المخاطرة بشريف كي لا يغيب لفترة أطول، وبدر عائد من إصابته بفيروس كورونا".

وأتم موسيماني "بين الشوطين قلت للاعبين إن المصري سجل هدفين وسيحاول تسجيل أهدافا أخرى ونحن أمامنا فرصة لتسجيل أهداف أخرى ونجحنا في ذلك".

ووصل رصيد الأهلي إلى 72 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر قبل جولتين على نهاية الدوري.

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