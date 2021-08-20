بوليسيتش يغيب عن دربي لندن بسبب كورونا

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 21:18

كتب : أحمد أباظة

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي وريال مدريد

تأكد غياب الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي الإنجليزي عن ديربي لندن المرتقب ضد أرسنال في الجولة الثانية من البريميرليج.

جاء ذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا، الذي عطل بداية جيدة للموسم بالنسبة للاعب، حيث سجل ثالث أهداف فريقه في فوزه على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بوليسيتش البالغ من العمر 22 عاما قد ساهم في تتويج فريقه بكأس السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني في مطلع الموسم بركلات الترجيح.

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وكتب اللاعب الأمريكي عبر إنستجرام: "مرحبا بالجميع. للأسف تم تشخيص إصابتي بفيروس كورونا. لحسن الحظ تم تطعيمي بالكامل ولا أشعر بأي أعراض في الوقت الحالي، ولا يمكنني الانتظار حتى أعود للعب. أشكر الجميع على الدعم".

وأكد توماس توخيل مدرب تشيلسي غياب بوليسيتش عن مواجهة المدفعجية، ولكنه قد لا يكون الغائب الرئيسي الوحيد عن هذه المباراة.

وكان أرسنال قد خاض مباراته الأولى ضد برينتفورد والتي خسرها بهدفين دون رد، بدون مهاجميه بيير إيمريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت لنفس السبب.

وحتى الآن ليس من المعروف ما إن كان الثنائي سيتواجد تشيلسي أم لا، حيث قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إن الوضع لا يسمح بالجزم.

يذكر أن تشيلسي انهى الموسم الماضي متوجا بدوري أبطال أوروبا، ومحتلا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج، فيما أنهى آرسنال موسمه في المركز الثامن.

كريستيان بوليسيتش تشيلسي
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