الهروب من الهبوط.. كيف أثر فوز دجلة على الصراع الناري

يشتد صراع الهبوط في الجولات الأخيرة من الدوري المصري وستكون للمواجهات المباشرة عاملا مهما في حسم بطاقات الهابطين الثلاثة للقسم الثاني.

الصراع يشمل غزل المحلة والبنك الأهلي وأسوان ووادي دجلة والإنتاج الحربي.

وبفوز وادي دجلة غير المتوقع على الإسماعيلي 2-0، انقلب الصراع رأسا على عقب.

إليكم موقف كل فريق ومواجهاته المقبلة.

14 – غزل المحلة (34 نقطة)

المباريات المتبقية: البنك الأهلي × المقاولون العرب × بيراميدز

يحتاج غزل المحلة إلى نقطة وحيدة، من مواجهاته الثلاثة المقبلة، لضمان البقاء في الدوري، وهو الأمر الممكن تحقيقه.

15 – البنك الأهلي (32 نقطة)

المباريات المتبقية: غزل المحلة × الاتحاد × الزمالك

يحتاج البنك الأهلي إلى 3 نقاط فقط من بقية مبارياته، ليضمن البقاء في الدوري الممتاز.

16- وادي دجلة (28 نقطة)

المباريات المتبقية: سيراميكا كليوباترا × الإنتاج

أشعل وادي دجلة الصراع، ولكنه يحتاج للانتصار مرتين في مباراتي كليوباترا والإنتاج، مع تعثر البنك الأهلي، وعدم تخطي أسوان له، ليضمن البقاء.

17- أسوان (27 نقطة)

المباريات المتبقية: سموحة × الأهلي

يحتاج لـ 6 نقاط مبدئيا ليصل للنقطة 33، ويأمل في عدم تخطي البنك الأهلي لهذا الرقم بنهاية الدوري وهو ما يبدو أمرا صعبا للغاية.

18 – الإنتاج الحربي (26 نقطة)

يحتاج الإنتاج لـ 9 نقاط، وخسارة أي نقطة = الهبوط.

المباريات المتبقية: الاتحاد × الزمالك × وادي دجلة