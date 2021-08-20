الهروب من الهبوط.. كيف أثر فوز دجلة على الصراع الناري

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 21:08

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

يشتد صراع الهبوط في الجولات الأخيرة من الدوري المصري وستكون للمواجهات المباشرة عاملا مهما في حسم بطاقات الهابطين الثلاثة للقسم الثاني.

الصراع يشمل غزل المحلة والبنك الأهلي وأسوان ووادي دجلة والإنتاج الحربي.

وبفوز وادي دجلة غير المتوقع على الإسماعيلي 2-0، انقلب الصراع رأسا على عقب.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم" دجلة يقلب صراع الهروب من الهبوط رأسا على عقب بثنائية في الإسماعيلي لبيب: باركوا لـ الزمالك على الفوز ضد دجلة وليس حصد الدوري.. متبقي 3 مباريات

إليكم موقف كل فريق ومواجهاته المقبلة.

14 – غزل المحلة (34 نقطة)

المباريات المتبقية: البنك الأهلي × المقاولون العرب × بيراميدز

يحتاج غزل المحلة إلى نقطة وحيدة، من مواجهاته الثلاثة المقبلة، لضمان البقاء في الدوري، وهو الأمر الممكن تحقيقه.

15 – البنك الأهلي (32 نقطة)

المباريات المتبقية: غزل المحلة × الاتحاد × الزمالك

يحتاج البنك الأهلي إلى 3 نقاط فقط من بقية مبارياته، ليضمن البقاء في الدوري الممتاز.

16- وادي دجلة (28 نقطة)

المباريات المتبقية: سيراميكا كليوباترا × الإنتاج

أشعل وادي دجلة الصراع، ولكنه يحتاج للانتصار مرتين في مباراتي كليوباترا والإنتاج، مع تعثر البنك الأهلي، وعدم تخطي أسوان له، ليضمن البقاء.

17- أسوان (27 نقطة)

المباريات المتبقية: سموحة × الأهلي

يحتاج لـ 6 نقاط مبدئيا ليصل للنقطة 33، ويأمل في عدم تخطي البنك الأهلي لهذا الرقم بنهاية الدوري وهو ما يبدو أمرا صعبا للغاية.

18 – الإنتاج الحربي (26 نقطة)

يحتاج الإنتاج لـ 9 نقاط، وخسارة أي نقطة = الهبوط.

المباريات المتبقية: الاتحاد × الزمالك × وادي دجلة

الدوري المصري في الدوري صراع الهبوط في الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديشامب عن قضية بنزيما: أتخذ القرارات الرياضية.. ولا أريد استباق حكم قضائي 17 دقيقة | أوروبا
تقارير: لابورتا يمنع كومان من الظهور في برنامج هولندي 28 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع مايك فيلان حتى 2024 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بالتماس للمحكمة الرياضية.. وجلسة الأربعاء للمناقشة 43 دقيقة | الدوري المصري
المدير الرياضي لـ إيفرتون: حاولنا التعاقد مع دي بيك مرتين.. وهذا موقفنا منه يناير المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يكشف موعد عودة متولي للتدريبات ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - جلسة مطولة بين موسيماني وأفشة ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يفوز على الفتح السعودي في البطولة العربية ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟