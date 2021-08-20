انتهت في الدوري – الأهلي (4) - (2) المصري.. التشبث بالأمل مستمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 32 من الدوري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدفين.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق86: تبديل للأهلي بخروج أفشة ومشاركة والتر بواليا.

ق85: محمد هاني كاد يسجل هدفا خامسا للأهلي لكن تصويبته ارتطمت في القائم الأيسر.

ق80: جووول كهربا يسجل الهدف الرابع للأهلي بتمريرة بينية من الشحات.

ق73: تبديل للأهلي بمشاركة كهربا بدلا من صلاح محسن, وآخر للمصري في الوقت ذاته بمشاركة زياد فرج بدلا من أحمد شديد قناوي.

ق69: تسديدة ساقطة من حسين الشحات رغم الانفراد التام تصدى لها عصام ثروت بسهولة.

ق62: تبديلان للأهلي بمشاركة مروان ومحمد هاني بدلا من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

ق59: تبديل ثالث للمصري بمشاركة محمد عنتر بدلا من جريندو.

تبديلان للمصري بمشاركة إيزي إيميكا وحسن علي بدلا من أحمد جمعة وحجاج عويس.

تبديل أول للأهلي بمشاركة أليو ديانج بدلا من حمدي فتحي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

ق45+2: جووول الشحات يسجل الهدف الثالث للأهلي بمجهود فردي رائع بعدما مر من أحمد شوشة وسدد كرة زاحفة من أسفل يد عصام ثروت.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: جووول أحمد رفعت يدرك التعادل للمصري.

ق39: الحكم محمد عادل يحتسب ركلة جزاء للمصري.

ق38: مطالبات بركلة جزاء لأحمد جمعة لكن الحكم لم يحتسب أي شيء والآن يعود لمشاهدة اللقطة في الفيديو.

ق36: جووول طاهر يسجل الهدف الثاني للأهلي برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الشحات.

ق29: جووول التعاادل بتسديدة قوية من عمر كمال عبد الواحد بعد عرضية من أحمد شديد قناوي ليراوغ علي معلول ويسدد بيمناه لترتطم بيد الشناوي وتسكن الشباك.

ق28: ضغط من المصري وتراجع من الأهلي.

ق21: تسديدة زاحفة من عمر كمال عبد الواحد لكن الشناوي تألق وحولها لركلة ركنية.

ق16: تسديدة من أفشة ذهبت أعلى المرمى بكثير.

ق9: جووول أول للأهلي برأسية من صلاح محسن بعد عرضية من معلول.

ق5: تسديدة قوية من الشحات لكن عصام ثروت شتتها بنجاح.

ق4: فرصة خطيرة مبكرة للأهلي بعرضية من طاهر وتسديدة من أفشة لكن عصام ثروت تألق وتصدى للتسديدة بقدمه ليمنع هدف مبكر للأهلي.

انطلاق المباراة.