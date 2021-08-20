مباشر في الدوري – الأهلي (1) - (0) المصري.. صلاح محسن جووول

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي والمصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 32 من الدوري.

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ق21: تسديدة زاحفة من عمر كمال عبد الواحد لكن الشناوي تألق وحولها لركلة ركنية.

ق16: تسديدة من أفشة ذهبت أعلى المرمى بكثير.

ق9: جووول أول للأهلي برأسية من صلاح محسن بعد عرضية من معلول.

ق5: تسديدة قوية من الشحات لكن عصام ثروت شتتها بنجاح.

ق4: فرصة خطيرة مبكرة للأهلي بعرضية من طاهر وتسديدة من أفشة لكن عصام ثروت تألق وتصدى للتسديدة بقدمه ليمنع هدف مبكر للأهلي.

انطلاق المباراة.

الأهلي المصري في الدوري
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