مباشر في الدوري – الأهلي (1) - (0) المصري.. صلاح محسن جووول
الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 20:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 32 من الدوري.
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ق21: تسديدة زاحفة من عمر كمال عبد الواحد لكن الشناوي تألق وحولها لركلة ركنية.
ق16: تسديدة من أفشة ذهبت أعلى المرمى بكثير.
ق9: جووول أول للأهلي برأسية من صلاح محسن بعد عرضية من معلول.
ق5: تسديدة قوية من الشحات لكن عصام ثروت شتتها بنجاح.
ق4: فرصة خطيرة مبكرة للأهلي بعرضية من طاهر وتسديدة من أفشة لكن عصام ثروت تألق وتصدى للتسديدة بقدمه ليمنع هدف مبكر للأهلي.
انطلاق المباراة.