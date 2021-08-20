مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1) (2) الزمالك.. تغييران للأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في الجولة 32 من الدوري المصري.

الزمالك يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 75: تغييران للزمالك بمشاركة أحمد فتوح وإسلام جابر بدلا من سيف الدين الجزيري وإمام عاشور.

ق 71: ميدو جابر يسدد كرة قوية من خارج الـ 18 يبعدها أبو جبل لركنية.

ق 68: ركلة ثابتة ينفذها محمد إبراهيم يتصدى لها أبو جبل ببراعة.

ق 67: نزول أوباما بدلا من شيكابالا.

ق 60: جووول زيزو يحول ركلة جزاء الزمالك لهدف ثاني.

ق 57: بعد العودة لتقنية الفيديو، الحنفي يحتسب ركلة جزاء للزمالك بداعي خطأ على عامر عامر ضد زيزو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى عبد الشافي الذي يسدد لكن كرته ترتطم بالدفاع، ثم متابعة بتسديدة من إمام عاشور ترتد من الدفاع مرة أخرى.

ق 45: جووول التعادل للزمالك.. عرضية من شيكابالا تصل إلى عبد الشافي داخل منطقة الجزاء الذي يسدد ويتصدى عامر عامر ويتابعها بنشرقي في الشباك.

ق 41: جووول أول لسيراميكا.. كرة بينية من شريف دابو إلى شادي لكن ابو جبل يشتت إلا أن أحمد محسن يسجل مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

ق 39: تسديدة قوية من محمد إبراهيم يتصدى لها أبو جبل.

ق 27: شادي حسين يتوغل من العمق ويراوغ 4 لاعبين ويسدد كرة تمر أعلى من العارضة.

ق 23: تسديدة من شيكابالا ترتد من الدفاع لتصل إلى بنشرقي الذي يسدد كرة مقصية تمر أعلى من العارضة.

ق 16: تغيير اضطراري بنزول شريف دابو بدلا من محمد توني

ق 2: تسديدة قوية من ميدو جابر من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى من العارضة.

بداية اللقاء