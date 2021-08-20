مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1) (2) الزمالك.. تغييران للأبيض
الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في الجولة 32 من الدوري المصري.
الزمالك يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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ق 75: تغييران للزمالك بمشاركة أحمد فتوح وإسلام جابر بدلا من سيف الدين الجزيري وإمام عاشور.
ق 71: ميدو جابر يسدد كرة قوية من خارج الـ 18 يبعدها أبو جبل لركنية.
ق 68: ركلة ثابتة ينفذها محمد إبراهيم يتصدى لها أبو جبل ببراعة.
ق 67: نزول أوباما بدلا من شيكابالا.
ق 60: جووول زيزو يحول ركلة جزاء الزمالك لهدف ثاني.
ق 57: بعد العودة لتقنية الفيديو، الحنفي يحتسب ركلة جزاء للزمالك بداعي خطأ على عامر عامر ضد زيزو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى عبد الشافي الذي يسدد لكن كرته ترتطم بالدفاع، ثم متابعة بتسديدة من إمام عاشور ترتد من الدفاع مرة أخرى.
ق 45: جووول التعادل للزمالك.. عرضية من شيكابالا تصل إلى عبد الشافي داخل منطقة الجزاء الذي يسدد ويتصدى عامر عامر ويتابعها بنشرقي في الشباك.
ق 41: جووول أول لسيراميكا.. كرة بينية من شريف دابو إلى شادي لكن ابو جبل يشتت إلا أن أحمد محسن يسجل مباشرة من خارج منطقة الجزاء.
ق 39: تسديدة قوية من محمد إبراهيم يتصدى لها أبو جبل.
ق 27: شادي حسين يتوغل من العمق ويراوغ 4 لاعبين ويسدد كرة تمر أعلى من العارضة.
ق 23: تسديدة من شيكابالا ترتد من الدفاع لتصل إلى بنشرقي الذي يسدد كرة مقصية تمر أعلى من العارضة.
ق 16: تغيير اضطراري بنزول شريف دابو بدلا من محمد توني
ق 2: تسديدة قوية من ميدو جابر من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى من العارضة.
بداية اللقاء