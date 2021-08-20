مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0) (0) الزمالك.. تهديد أبيض

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في الجولة 32 من الدوري المصري.

الزمالك يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 23: تسديدة من شيكابالا ترتد من الدفاع لتصل إلى بنشرقي الذي يسدد كرة مقصية تمر أعلى من العارضة.

ق 16: تغيير اضطراري بنزول شريف دابو بدلا من محمد توني

ق 2: تسديدة قوية من ميدو جابر من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى من العارضة.

بداية اللقاء

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الزمالك في الدوري
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