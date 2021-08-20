مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) وادي دجلة.. بن يوسف يهدر التقدم لأصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ووادي دجلة في الجولة 32 من الدوري.

ويحتاج دجلة لتحقيق انتصار ليحقق النقطة 28 ويخرج من قاع الدوري، وينتظر تعثر منافسيه على البقاء.

أما الإسماعيلي ففي المركز العاشر بـ 37 نقطة.

طالع التشكيلين، وتابع المباراة لحظة بلحظة.

ق26: شكري نجيب وعرضية مميزة على رأس فخر الدين بن يوسف لكن رأسيته تمر بمحاذاة مرمى عبد المنصف.

ق19: رأسية صلاح أمين قريبة من المرمى

ق15: أروع هدف ملغي في الدوري، صلاح أمين يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويحولها بركلة مزدوجة في مرمى محمد مجدي ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق9: صلاح أمين يتسلم عرضية محمد رضا "بوبو" داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن محمد مجدي يتصدى

انطلاق المباراة