مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) وادي دجلة.. بن يوسف يهدر التقدم لأصحاب الأرض

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ووادي دجلة في الجولة 32 من الدوري.

ويحتاج دجلة لتحقيق انتصار ليحقق النقطة 28 ويخرج من قاع الدوري، وينتظر تعثر منافسيه على البقاء.

أما الإسماعيلي ففي المركز العاشر بـ 37 نقطة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم" لبيب: باركوا لـ الزمالك على الفوز ضد دجلة وليس حصد الدوري.. متبقي 3 مباريات كارتيرون: لم نفز بالدوري حتى الآن.. وأهدرنا الكثير من الفرص ضد دجلة

طالع التشكيلين، وتابع المباراة لحظة بلحظة.

ق26: شكري نجيب وعرضية مميزة على رأس فخر الدين بن يوسف لكن رأسيته تمر بمحاذاة مرمى عبد المنصف.

ق19: رأسية صلاح أمين قريبة من المرمى

ق15: أروع هدف ملغي في الدوري، صلاح أمين يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويحولها بركلة مزدوجة في مرمى محمد مجدي ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق9: صلاح أمين يتسلم عرضية محمد رضا "بوبو" داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن محمد مجدي يتصدى

انطلاق المباراة

الإسماعيلي وادي دجلة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: ندومبيلي يطلب الرحيل عن توتنام 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بشرى سارة لـ برشلونة.. عودة تير شتيجن إلى التدريبات 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) وادي دجلة.. بن يوسف يهدر التقدم لأصحاب الأرض 47 دقيقة | الدوري المصري
فلورينزي يكمل الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى ميلان 56 دقيقة | ميركاتو
رغم إعلانه القائمة منذ 48 ساعة.. بيسيرو يرحل عن تدريب فنزويلا ساعة | أمريكا
تقرير سعودي: حارس إسباني على رادار النصر ساعة | السعودية
وكيل اللاعب لـ في الجول: ألتاي استلم البطاقة الدولية لـ أحمد ياسر ريان 3 ساعة | ميركاتو
مؤتمر جوارديولا: جوندوجان جاهز لـ نورويتش.. ودي بروين لم يتدرب 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك