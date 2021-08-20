أوديجارد إلى المدفعجية حتى 2025

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

أوديجارد

أعلن أرسنال اليوم الجمعة تعاقده مع صانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد حتى 2025.

مارتن أوديجارد

النادي : ريال مدريد

أرسنال

وأتم الفريق الإنجليزي الصفقة بدفع 35 مليون يورو لريال مدريد.

وبذلك يستمر اللاعب البالغ عمره 22 عاما مع فريق المدفعجية الذي لعب له معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

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وكشف أرسنال أن أوديجارد سيرتدي القميص رقم 8.

ولن يدخل أوديجارد قائمة أرسنال التي تواجه تشيلسي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لأن ناديه يتمم بعض إجراءات انضمامه للفريق.

في يناير 2015 انضم أوديجارد لرديف ريال مدريد وبعد سنتين صعد للمشاركة مع الفريق الأول للنادي الإسباني.

أعاره ريال مدريد لهيرنفين وفيتس الهولنديين وريال سوسييداد الإسباني وأرسنال.

شارك أوديجارد في 20 مباراة مع أرسنال وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ومثل منتخب النرويج في 30 مباراة وسجل هدفا.

أوديجارد أرسنال ريال مدريد
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