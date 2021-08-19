انتهت في الدوري – بيراميدز (2) - (0) أسوان.. انتصار أصحاب الأرض

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وأسوان التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 32 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار بيراميدز بهدفين دون رد.

ق90: جووول ثااان لبيراميدز من إسلام عيسى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد فتحي وتهيئة من دودو الجباس الذي ترك الكرة لزميله ليسدد في الشباك.

ق67: العارضة تحرم إبراهيم عادل من هدف ثاني لبيراميدز بعد تسديدة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ق45+3: جووول إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لبيراميدز بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ق30: تسديدة قوية من محمود صابر مرت بجوار مرمى أسوان بقليل.

ق13: عمر رضوان يواصل تألقه ويحرم أحمد توفيق من هدف محقق آخر بعد ثواني من انفراد إسلام عيسى.

ق12: عمر رضوان يتألق ويحرم إسلام عيسى من هدف محقق إثر انفراد تام.

انطلاق المباراة.

بيراميدز أسوان في الدوري
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