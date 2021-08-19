مصطفى محمد أساسي ضد ريندرز الدنماركي في الدوري الأوروبي
الخميس، 19 أغسطس 2021 - 17:38
كتب : FilGoal
دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ريندرز الدنماركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويحل جالاتا سراي اليوم الخميس ضيفا على ريندرز لملاقاته في ذهاب تحديد المتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.
وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.
ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.
ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.
نرشح لكم
صاروخ النني "القائد" و90 ثانية لـ جيسوس يكتبان انتصار أرسنال على نورنبيرج وديا تقرير تركي: رحيل مصطفى محمد من جالاتا سراي يتوقف على انضمام هداف سويسرا تقرير: رابطة الدوري السعودي تحدد شروط البث التلفزيوني.. وبي إن سبورتس خارج المنافسة جناح طرابزون: انضمام تريزيجيه سيمثل قوة كبيرة لنا رئيس طرابزون: تريزيجيه قدم التضحيات اللازمة من أجل الانتقال لنا تريزيجيه يختار الانضمام لتدريبات طرابزون مبكرا تريزيجيه: طرابزون سيواصل التتويج بالبطولات في المواسم الـ4 المقبلة وأنا معهم أستون فيلا يوجه الشكر لـ تريزيجيه.. والجناح المصري يرد
أخر الأخبار
لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا 30 دقيقة | ميركاتو