تعديل موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر

قرر فيفا تعديل موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لتقام يوم 1 سبتمبر المقبل.

وتنطلق الجولة الأولى من 1 إلى 4 سبتمبر ثم الجولة الثانية من 5 إلى 8 سبتمبر.

وحدد فيفا الأول من سبتمبر بدلا من يوم 2 من نفس الشهر، وستقام المباراة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

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وفي الجولة الثانية سيحل الفراعنة ضيوفا على الجابون في ليبرفيل يوم 5 سبتمبر.

وتضم المجموعة السادسة أيضا منتخب ليبيا الذي سيلعب الجولة الأولى في أرضه ضد الجابون ثم في الثانية يحل ضيفا على أنجولا في لواندا.

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل نهاية هذا الشهر.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، مصطفي محمد (جالاتاسراي)، وأحمد حجازي (اتحاد جده).

منتخب مصر أنجولا تصفيات كأس العالم 2022
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