مواعيد مباريات الخميس 19 أغسطس 2021.. صراع الهبوط في الدوري المصري ومواجهة أوروبية لـ مصطفى محمد

تقام اليوم مباراة واحدة في الدوري ضمن صراع الهبوط المشتغل للدرجة الثانية.

بيراميدز يستضيف أسوان على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

أسوان يتواجد في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ15 وأول مراكز البقاء في الدوري.

ويلعب مصطفى محمد مع جلاتاسراي في ذهاب التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي أمام ريندرز الدنماركي.

توتنهام يلتقي مع باكوس دي فيريرا في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

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