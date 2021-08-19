مواعيد مباريات الخميس 19 أغسطس 2021.. صراع الهبوط في الدوري المصري ومواجهات أوروبية للمحترفين

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

أسوان ضد بيراميدز

تقام اليوم مباراة واحدة في الدوري ضمن صراع الهبوط المشتغل للدرجة الثانية.

بيراميدز يستضيف أسوان على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

أسوان يتواجد في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ15 وأول مراكز البقاء في الدوري.

ويلعب مصطفى محمد مع جلاتاسراي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي أمام ريندرز الدنماركي.

يخوض أولمبياكوس اليوناني فريق أحمد حسن كوكا مباراته أمام سلوفان براتيسلافا في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي

توتنهام يلتقي مع باكوس دي فيريرا في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

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