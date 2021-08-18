انتهت في الدوري - المقاصة (2) - (5) البنك الأهلي.. ليلة بامبو التاريخية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد البنك الأهلي في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي بخمسة أهداف لثلاثة.

ق90: جوووول ثااالث للمقاصة من باسم مرسي برأسية.

ق87: جووول باسم مرسي يقلص النتيجة بهدف ثان للمقاصة من ركلة جزاء.

ق86: ركلة جزاء للمقاصة بداعي عرقلة محمد مصطفى "ميدو".

ق74: جوووول بامبو يسجل الهدف الخامس للبنك الأهلي والرابع له ليُكمل السوبر الهاتريك.

ق59: جووول كريم بامبو يسجل الهدف الرابع للبنك الأهلي والثالث الشخصي له ليُكمل الهاتريك.

ق57: جووول أحمد علي يسجل الهدف الثالث للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

ق57: عودة لاعبو مصر للمقاصة للملعب وأحمد علي يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء.

ق54: محمد عبد الجليل مدرب مصر للمقاصة يعترض على القرار ويطلب من لاعبيه ترك الملعب وتوقف اللعب.

ق53: ركلة جزاء للبنك الأهلي لصالح فادي فريد عقب مشاهدة الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الاول بتقدم البنك الأهلي بهدفين لهدف.

ق22: جووول كريم بامبو يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق13: الحكم يعيد مشاهدة اللقطة بداعي وجود تدخل من فادي فريد على محمد البسيوني لكنه احتسب الهدف رسميا.

ق12: جوووول التعادل سريعا جدا جدا للبنك الأهلي عن طريق كريم بامبو بمتابعة عرضية زاحفة من فادي فريد.

ق9: جووول صلاح عاشور يسجل الهدف الأول للمقاصة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.