مباشر في الدوري – غزل المحلة (1) - (2) الإنتاج الحربي.. جووول حسن ياسين من ركلة جزاء
الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة والإنتاج الحربي التي تقام في الجولة 31 من الدوري المصري في ملعب الأول.
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ق75: طرد لإسلام فؤاد لاعب المحلة بعد تدخله بقوة على لاعب الإنتاج بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق63: جووول حسن ياسين يسجل الهدف الثاني للإنتاج من ركلة جزاء.
ق62: بعد العودة لتفنية الفيديو ركلة جزاء لصالح الإنتاج بعد عرقلة معتز محب لمصطفى البدري.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق29: تسديدة قوية من طارق أبو العز من ركلة حرة مرت بجوار مرمى المحلة بقليل.
ق23: جووول عبده يحيى يدرك التعادل برأسية للمحلة من داخل منطقة الجزاء.
ق15: جووول أول للإنتاج الحربي بالخطأ من معتز كاجو لاعب المحلة الذي حول عرضية من ركلة حرة برأسه في شباك فريقه.
انطلاق المباراة.