مباشر في الدوري – غزل المحلة (1) - (2) الإنتاج الحربي.. جووول حسن ياسين من ركلة جزاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة والإنتاج الحربي التي تقام في الجولة 31 من الدوري المصري في ملعب الأول.

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ق75: طرد لإسلام فؤاد لاعب المحلة بعد تدخله بقوة على لاعب الإنتاج بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق63: جووول حسن ياسين يسجل الهدف الثاني للإنتاج من ركلة جزاء.

ق62: بعد العودة لتفنية الفيديو ركلة جزاء لصالح الإنتاج بعد عرقلة معتز محب لمصطفى البدري.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق29: تسديدة قوية من طارق أبو العز من ركلة حرة مرت بجوار مرمى المحلة بقليل.

ق23: جووول عبده يحيى يدرك التعادل برأسية للمحلة من داخل منطقة الجزاء.

ق15: جووول أول للإنتاج الحربي بالخطأ من معتز كاجو لاعب المحلة الذي حول عرضية من ركلة حرة برأسه في شباك فريقه.

انطلاق المباراة.