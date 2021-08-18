جالاتاسراي يعلن إيقاف مدافعه بعد الاعتداء على زميله في الدوري التركي

قرر نادي جالاتاسراي استبعاد مدافعه ماركاو من قائمة الفريق الذي سيخوض مواجهة ريندرز الدنماركي في الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي، وسيتدرب بشكل فردي.

واشتبك المدافع البرازيلي مع زميله كريم أكتوركأوجلو في الدقيقة 63 فأشار له بالصمت، ثم وجه له لكمة أثناء لقاء الأسود مع جيرسينسبور في الجولة الأولى من الدوري التركي.

وأشهر حكم اللقاء في الدقيقة التالية البطاقة الحمراء في وجه المدافع البرازيلي الذي يقضى ثاني مواسمه بقميص الأسود عقب العودة لتقنية الفيديو.

🟥 Marcao 💬 "Ne kadar tahrik altında kalırsan kal, rakibine ya da takım arkadaşına kroşe vuramazsın." 💬 "Bu özür konuşmasından sonra, benim için değişen bir şey yok." 🗣️ Roksan Kunter ve Bülent Timurlenk'in değerlendirmeleri. #beINSPORTS pic.twitter.com/WNDQRiH5Q4 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 18, 2021

وأصدر النادي التركي بيانا:

"بصفتنا مجلس إدارة جالاتاسراي، قررنا أن يواصل لاعبنا ماركوس دو ناسيمنتو تيكسيرا عمله بشكل فردي، بشكل منفصل عن الفريق".

"وفقا للائحة الانضباط الاحترافي لكرة القدم لموسم 2021-2022، سيتم إخطار لاعبنا بالغرامة الإدارية والمالية النهائية بعد دفاع لاعبنا، وسيتم الإعلان عن العقوبات مع احترامنا".

وبحسب موقع "FotoMac" فأن اللاعب سيتم تغريمه 120 ألف يورو، وهو ما يمثل 10% من راتبه مع النادي التركي.

ووفقا للتقارير التركية فأن اللاعب سيلقي عقوبة كبيرة من الاتحاد التركي.

وتواجد مصطفى محمد في القائمة لمواجهة ريندرز الدنماركي، في الدور التمهيدي الأخير للدوري الأوروبي.