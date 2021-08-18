ديلي ميل: أدما تراوري على رادار توتنام لتعويض رحيل كين المحتمل

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 17:14

كتب : عمر خالد

أداما تراوري - ولفرهامبتون

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن توتنام يسعى لضم اللاعب الإسباني أداما تراوري من ولفرهامبتون، ليدعم تشكيلة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن توتنام يريد ضم تراوري خاصة مع الأخبار التي تتردد عن احتمالية رحيل هاري كين إلى مانشستر سيتي قبل إغلاق سوق الانتقالات، حيث غاب اللاعب الإنجليزي عن المباراة الأولى للفريق في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

ويتبقى لأداما تراوري مع الولفز عامين في عقده، هذا إلى جانب أنه رفض تجديد التعاقد مع فريقه مرة أخرى.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن قيمة الصفقة من الممكن أن تصل إلى 45 مليون جنية إسترليني من أجل انتقال تراوري إلى توتنام.

ويذكر أن أدما تراوري انتقل إلى ولفرهامبتون عام 2018 قادما من ميدلزبره، ولعب اللاعب الإسباني 37 مباراة بقميص الولفز الموسم الماضي سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

أدما تراوري توتنام الدوري الإنجليزي
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