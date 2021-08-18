حسين لبيب: تقنية الفيديو حققت العدالة ولابد من الثقة في الحكام.. وكارتيرون مستمر

يرى حسين لبيب رئيس اللجنة المديرة لنادي الزمالك، أن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR حققت العدالة في الدوري المصري.

وقال لبيب عبر إذاعة أون سبورت: "تقنية الفيديو حققت العدالة في الدوري، ويجب أن نثق في حكامنا".

وأردف "الزمالك أثبت أنه فريق قوي، وقادر على تحقيق الانتصارات".

وانتقل لبيب للحديث عن الصفقات قائلا: "سنعلن عن أي صفقة فور الانتهاء منها. دخلنا في عدد من المفاوضات مع أكثر من لاعب. وطلبنا عودة كل معارينا الموسم المقبل، والفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وشدد "سنجلس مع المدير الفني باتريس كارتيرون عقب نهاية الموسم لعرض وجهات النظر، نلعب على بطولة ولن نتحدث في شيء قبل نهاية الدوري".

وأردف "عقد كارتيرون مستمر مع الفريق حتى الموسم المقبل، ولم نتحدث مطلقا عن إمكانية رحيله".

واستدرك "عقوبة خصم النقاط هي آخر عقوبة من فيفا، لدينا 11 أو 12 قضية. أنهينا منهم 3، وحاليا نتفاوض مع بنيامين أتشيمبونج ووصلنا لخطوات جيدة".

وفاز الزمالك على وادي دجلة اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي.