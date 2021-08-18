حسين لبيب: تقنية الفيديو حققت العدالة ولابد من الثقة في الحكام.. وكارتيرون مستمر

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

يرى حسين لبيب رئيس اللجنة المديرة لنادي الزمالك، أن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR حققت العدالة في الدوري المصري.

وقال لبيب عبر إذاعة أون سبورت: "تقنية الفيديو حققت العدالة في الدوري، ويجب أن نثق في حكامنا".

وأردف "الزمالك أثبت أنه فريق قوي، وقادر على تحقيق الانتصارات".

أخبار متعلقة
أسامة نبيه: شكرا لـ لاعبي الزمالك.. والدوري مازال في الملعب لبيب: باركوا لـ الزمالك على الفوز ضد دجلة وليس حصد الدوري.. متبقي 3 مباريات عبد المنصف: أي إخفاق آخر لدجلة معناه الهبوط.. وحظنا إننا واجهنا الزمالك

وانتقل لبيب للحديث عن الصفقات قائلا: "سنعلن عن أي صفقة فور الانتهاء منها. دخلنا في عدد من المفاوضات مع أكثر من لاعب. وطلبنا عودة كل معارينا الموسم المقبل، والفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وشدد "سنجلس مع المدير الفني باتريس كارتيرون عقب نهاية الموسم لعرض وجهات النظر، نلعب على بطولة ولن نتحدث في شيء قبل نهاية الدوري".

وأردف "عقد كارتيرون مستمر مع الفريق حتى الموسم المقبل، ولم نتحدث مطلقا عن إمكانية رحيله".

واستدرك "عقوبة خصم النقاط هي آخر عقوبة من فيفا، لدينا 11 أو 12 قضية. أنهينا منهم 3، وحاليا نتفاوض مع بنيامين أتشيمبونج ووصلنا لخطوات جيدة".

وفاز الزمالك على وادي دجلة اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي.

الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواسم الدوري التي حُسمت في الجولة الأخيرة 9 دقيقة | الدوري المصري
أرقام في الجول - العرضيات سلاح الزمالك لحسم لقب الدوري 40 دقيقة | الدوري المصري
بشكتاش يعلن رسميا التعاقد مع باتشواي 51 دقيقة | ميركاتو
طلائع الجيش: هذا موقف التظلم ضد اتحاد الكرة بسبب الكونفدرالية 51 دقيقة | الدوري المصري
حسين لبيب: تقنية الفيديو حققت العدالة ولابد من الثقة في الحكام.. وكارتيرون مستمر ساعة | الدوري المصري
آس: ميسي ترك شيئا خاص به داخل غرفة ملابس برشلونة 2 ساعة | أوروبا
مصدر بـ كاف لـ في الجول: فريق السيدات شرط أساسي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم بعد المقبل 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب نيجيريا: مواجهة مصر ستكون جيدة للغاية.. وهكذا سنستعد لـ أمم إفريقيا 2021 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك