"40 عاما من قصة سحرية".. البحث عن 1703 شخصا مواليد 1981 يحملون اسم مارادونا

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منذ أيام أصدر نادي بوكا جونيورز قميصه الجديد مستوحى من موسم 1981 وهو الوحيد الذي شهد ارتداء الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا لقميص النادي.

وفي تلك الأثناء بدأت شركة أديداس المُصنعة لقمصان النادي الأرجنتيني البحث عن 1703 شخصا ولدوا عام 1981 ويحملون اسم "دييجو مارادونا" في البلاد.

ولعب مارادونا عاما واحدا بقميص الأزرق والأصفر وحقق لقب الدوري الأرجنتيني عام 1981 بعمر الـ 21 عاما وهو لقبه الوحيد محليا.

Una historia de amor y pasión por estos colores 💙💛💙 Y a vos, ¿qué te pareció cuando la viste? Conseguila en https://t.co/WUIz2OfDYn#DelBarrioAlMundo @adidasAR pic.twitter.com/AkxysAI99m — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 14, 2021

وسُجل في ذلك العام 1703 شخصا باسم مارادونا في البلاد في نفس العالم

وظهر في الفيديو الدعائي للحملة بعض الأشخاص الذي يحملون اسم دييجو أرماندو يتحدثون عن كيفية حملوا اسم الأسطورة الأرجنتينية.

¿Sabés cuántas personas que nacieron en 1981 se llaman Diego Armando? 1️⃣7️⃣0️⃣3️⃣ 👕 @adidasAR los está buscando para regalarle la nueva camiseta de @BocaJrsOficial 💙😘💙, que está inspirada en el Metropolitano 1981 🏆#CreadoConAdidas #adidasfootball pic.twitter.com/opfU5lqdKQ — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) August 16, 2021

وأصدرت الشركة موقعا خاصا لكي يتقدم من يحملون الاسم كي يتم توزيع قميص النادي الجديد عليهم. (يمكنك زيارته من هنا)

الأسطورة الأرجنتينية توفى العام الماضي بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر يناهز 60 عاما.

وارتدى قميص بوكا جونيورز خلال 40 مباراة وسجل 18 هدفا في جميع المسابقات خلال عام 1981، قبل أن يعود عام 1995 وحتى اعتزاله 1998.

ولعب مارادونا لأندية برشلونة وإشبيلية ونابولي وأرجنتينوس جونيورز ونيويلز أولد بويز، وتُوج بلقب كأس العالم 1986.