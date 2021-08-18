"40 عاما من قصة سحرية".. البحث عن 1703 شخصا مواليد 1981 يحملون اسم مارادونا

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 12:16

كتب : إسلام أحمد

قميص مارادونا بوكا جونيورز 1981

"40 عاما من قصة سحرية. عودة أيقونة كرة القدم العالمية. قصة حب وشغف بالألوان. من الجوار إلى العالم".

منذ أيام أصدر نادي بوكا جونيورز قميصه الجديد مستوحى من موسم 1981 وهو الوحيد الذي شهد ارتداء الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا لقميص النادي.

وفي تلك الأثناء بدأت شركة أديداس المُصنعة لقمصان النادي الأرجنتيني البحث عن 1703 شخصا ولدوا عام 1981 ويحملون اسم "دييجو مارادونا" في البلاد.

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ولعب مارادونا عاما واحدا بقميص الأزرق والأصفر وحقق لقب الدوري الأرجنتيني عام 1981 بعمر الـ 21 عاما وهو لقبه الوحيد محليا.

وسُجل في ذلك العام 1703 شخصا باسم مارادونا في البلاد في نفس العالم

وظهر في الفيديو الدعائي للحملة بعض الأشخاص الذي يحملون اسم دييجو أرماندو يتحدثون عن كيفية حملوا اسم الأسطورة الأرجنتينية.

وأصدرت الشركة موقعا خاصا لكي يتقدم من يحملون الاسم كي يتم توزيع قميص النادي الجديد عليهم. (يمكنك زيارته من هنا)

الأسطورة الأرجنتينية توفى العام الماضي بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر يناهز 60 عاما.

وارتدى قميص بوكا جونيورز خلال 40 مباراة وسجل 18 هدفا في جميع المسابقات خلال عام 1981، قبل أن يعود عام 1995 وحتى اعتزاله 1998.

ولعب مارادونا لأندية برشلونة وإشبيلية ونابولي وأرجنتينوس جونيورز ونيويلز أولد بويز، وتُوج بلقب كأس العالم 1986.

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