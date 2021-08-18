مواعيد مباريات الأربعاء 18 أغسطس 2021.. الهابط الأول من الدوري قد يتحدد اليوم

تقام اليوم الأربعاء مباراتان في الدوري المصري، قد تحددان الهابط الأول من المسابقة.

غزل المحلة يستضيف الإنتاج الحربي في السابعة مساء، أما البنك الأهلي يحل ضيفا على مصر للمقاصة في التاسعة مساء.

خسارة الإنتاج الحربي، وفوز البنك الأهلي، سيوسع الفارق بين الإنتاج صاحب المركز الأخير والبنك الأهلي صاحب المركز الـ 15 إلى 9 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

وبما إن البنك متفوق على الإنتاج الحربي في المواجهات المباشرة، ستعني تلك النتيجة هبوط الإنتاج الحربي رسميا.

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