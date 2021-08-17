شريف وبانون وسليمان.. طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 20:58

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف الأهلي الإسماعيلي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن حالة المصابين في الفريق.

بدر بانون

النادي : الأهلي

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الأسبوع الـ31 للدوري المصري.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "محمد شريف لاعب الفريق تحسن بشكل كبير من الإصابة بعد التدريبات العلاجية التي خضع لها على مدى الأيام الماضية، وسوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق المقبل. هناك احتمال كبير للدفع به في التدريبات بشكل تدريجي وفقًا لحالته بعد الفحص".

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وأضاف "بدر بانون أصبح جاهزا للتواجد في المباراة المقبلة بعد أن شارك في التدريبات بشكل طبيعي، كما سيكون الثنائي وليد سليمان ومحمود متولي جاهزين للمشاركة أيضا".

وأتم "مصطفى شوبير تحسن من الإصابة التي اشتكى منها وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية".

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

الأهلي في الدوري الدوري المصري محمد شريف بدر بانون
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