الاتحاد وسيراميكا يتعادلان في لقاء سلبي

تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه سيراميكا كليوباترا سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

واستضاف الاتحاد منافسه سيراميكا في ملعب الإسكندرية في الجولة 31 من الدوري المصري.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد إلى 43 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب.

فيما يأتي سيراميكا في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

ويعد هذا التعادل الثاني تاريخيا بين الفريقين بعدما تعادلا إيجابيا بهدف لمثله في لقاء الدور الأول.

ولم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة إذ أن اللعب انحصر في وسط الملعب وجاءت أغلب التسديدات بعيدة عن مرمى كليهما.

وفي الدقيقة 66 سجل أحمد محسن هدفا لصالح سيراميكا ولكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم إلغائه بداعي التسلل.

وسدد محمد إبراهيم كرة قوية مرت بجوار مرمى الاتحاد السكندري بقليل في الدقيقة 86 في فرصة خطيرة.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.