انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. التعادل السلبي يحكم اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع 31 للدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق67: عقب العودة لتقنية الفيديو إلغاء الهدف بداعي التسلل على أحمد محسن.

ق66: جوووول أحمد محسن يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق36: كرة عرضية من هشام صلاح من الطرف الأيمن لصالح الاتحاد السكندري مرت من الجميع لتصل إلى خالد الغندور سددها قوية لكن مرت بجوار القائم الأيمن.

ق30: لا توجد فرص خطيرة حتى الآن وتوقف اللعب لتناول المياه.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.