بايرن ودروتموند في السوبر الألماني.. مواجهة تتكرر للمرة الثامنة بالسنوات الأخيرة

المواجهة الكلاسيكية في كأس السوبر الألماني التي تجمع بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ليست الأولى تاريخيا، فقد اصطدم الفريقان أكثر من مرة في هذه البطولة.

بايرن بطل الدوري الألماني الموسم الماضي سيلتقي بدورتموند بطل الكأس في لقاء السوبر يوم الثلاثاء.

في العادة تفتتح فعاليات الموسم الكروي في ألمانيا بمباراة كأس السوبر، ولكن هذا الموسم تقام المباراة بعد إقامة مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني.

التقى الفريقان سويا في 8 مناسبات، انتصر بايرن بـ4 ألقاب ودورتموند بمثلها، ولذلك ستكتب مباراة الثلاثاء التفوق التاريخي المؤقت للفريق الفائز.

أول مباراة سوبر جمعت بايرن ببروسيا دروتموند كانت عام 1989 حين انتصر الفريق الأصفر والأسود بنتيجة 4-3.

انتظر الفريقان 23 عاما حتى تشهد مباراة السوبر الألماني مواجهتها وذلك في عام 2012

ولعب بايرن وبروسيا دورتموند ضد بعضهما البعض 8 مواجهات خلال الـ10 سنوات الأخيرة التي كان بايرن طرفا في كل المباريات.

في 2012 انتصر بايرن 2-1، قبل أن يتوج دورتموند بلقبي 2013 و2014 بالفوز 4-2 و2-0.

التقيا مجددا في 2016 ليستعيد بايرن اللقب بالفوز 2-0، ثم يحافظ على اللقب في 2017 بالفوز (5-4 بركلات الترجيح).

التتويج الأخير لأسود فيستفاليا على حساب البافاريين كان في 2019 بالانتصار 2-0، قبل أن يحصد بايرن لقب العام الماضي بفوز مثير بنتيجة 3-2.

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