مصر ضد أنجولا في الدفاع الجوي.. والمغرب يستضيف 5 مباريات في أول جولتين من تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ملاعب أول جولتين من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتنطلق الجولة الأولى من 1 إلى 4 سبتمبر ثم الجولة الثانية من 5 إلى 8 سبتمبر.

وسيستهل منتخب مصر مشواره باستضافة أنجولا في ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) يوم 2 سبتمبر المقبل.

وفي الجولة الثانية سيحل الفراعنة ضيوفا على الجابون في ليبرفيل يوم 5 سبتمبر.

وتضم المجموعة السادسة أيضا منتخب ليبيا الذي سيلعب الجولة الأولى في أرضه ضد الجابون ثم في الثانية يحل ضيفا على أنجولا في لواندا.

وستجري 8 مباريات في أول جولتين في ملاعب خارج دول الفرق المستضيفة بسبب قيود السفر بين بعض البلدان بسبب تفشي فيروس كورونا.

ففي المجموعة الأولى سيستضيف المغرب 3 لقاءات هي بوركينا فاسو ضد الجزائر، النيجر ضد بوركينا فاسو، ودجيبوتي ضد النيجر.

ويستضيف المغرب أيضا لقاء مالي ضد رواندا في المجموعة الخامسة.

بينما يستضيف جنوب إفريقيا مباراة مالاوي ضد موزمبيق في المجموعة الرابعة ولقاء ناميبيا ضد الكونغو في المجموعة الثامنة.

ويجري لقاء إفريقيا الوسطى ضد كاب فيردي في الكاميرون ومباراة غينيا بيساو ضد غينيا في موريتانيا.

وبقية المباريات ستجري في بلدان الدول المستضيفة بشكل طبيعي.

مباريات الجولة الأولى:

المجموعة الأولى – الجزائر ودجيبوتي – النيجر وبوركينا فاسو

المجموعة الثانية: تونس وغينيا الاستوائية – موريتانيا وزامبيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا وليبيريا - إفريقيا الوسطى وكاب فيردي

المجموعة الرابعة: الكاميرون ومالاوي – موزمبيق وكوت ديفوار

المجموعة الخامسة: مالي ورواندا – كينيا وأوغندا

المجموعة السادسة: مصر وأنجولا – ليبيا والجابون

المجموعة السابعة: غانا وإثيوبيا – زيمبابوي وجنوب إفريقيا

المجموعة الثامنة: السنغال وتوجو – ناميبيا والكونغو

المجموعة التاسعة: المغرب والسودان – غينيا بيساو وغينيا

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية وتنزانيا – مدغشقر وبنين

الجولة الثانية:

المجموعة الأولى – بوركينا فاسو والجزائر - دجيبوتي والنيجر

المجموعة الثانية: زامبيا وتونس - غينيا الاستوائية وموريتانيا

المجموعة الثالثة: كاب فيردي ونيجيريا - ليبيريا وإفريقيا الوسطى

المجموعة الرابعة: كوت ديفوار والكاميرون -مالاوي وموزمبيق

المجموعة الخامسة: أوغندا ومالي – رواندا وكينيا

المجموعة السادسة: الجابون ومصر - أنجولا وليبيا

المجموعة السابعة: جنوب إفريقيا وغانا – إثيوبيا وزيمبابوي

المجموعة الثامنة: الكونغو والسنغال – توجو وناميبيا

المجموعة التاسعة: غينيا والمغرب - السودان وغينيا بيساو

المجموعة العاشرة: بنين والكونغو الديمقراطية - تنزانيا ومدغشقر