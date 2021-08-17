مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - صراع الدوري مستمر بين الأهلي والزمالك.. وسوبر ألمانيا

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

يوم جديد حاسم في صراع لقب الدوري المصري، وكأس السوبر الألماني.

FilGoal.com يعرض لكم أهم مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021.

الدوري المصري

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في السابعة مساءً وضمن مواجهات الجولة 31 يلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

وفي التاسعة مساءً تذاع 3 مباريات، الأولى بين إنبي والإسماعيلي على أون تايم سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت وضمن صراع الصدارة، طلائع الجيش والأهلي على أون تايم سبورتس 1، والزمالك ووادي دجلة على أون تايم سبورتس 2.

كأس السوبر الألماني

يلتقي بوروسيا دورتموند مع بايرن ميونيخ في كلاسيكو جديد للكرة الألمانية على لقب كأس السوبر المحلي، والمباراة غير مذاعة عربيا.

الدوري المصري سوبر ألمانيا مواعيد مباريات اليوم
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