القادسية يعلن التعاقد مع مهاجم الإتحاد السكندري الجامايكي روماريو

أعلن نادية القادسية الكويتي التعاقد مع اللاعب الجامايكي روماريو ويليامز ليكون ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

روماريو ويليامز النادي : الاتحاد السكندري القادسية

ورحل ويليامز عن الاتحاد السكندري إلى القادسية الكويتي حيث لم يقدم اللاعب المستوى المرجو منه مع الفريق.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 5 أهداف في 23 مواجهة وصنع هدفين أخرين بقميص زعيم الثغر.

ولعب الجامايكي بقميص العديد من الأندية، حيث لعب لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، وميامي إف سي الأمريكي أيضا، والاتحاد السكندري، لينتهي به المطاف في الكويت ويرتدي قميص القادسية.

كما ارتدى قميص منتخب بلاده في عام 2016 وشارك في 13 مباراة سجل خلالهم هدفين فقط.