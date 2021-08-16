مباشر في الدوري – المصري (0) - (0) سموحة.. انطلاق الشوط الثاني

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 20:16

كتب : FilGoal

حسن علي يحتفل بهدف المصري الأول في غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وسموحة التي تقام في استاد الإسكندرية في الجولة 31 من الدوري المصري.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15: عمر كمال عبد الواحد يمر ويلعب عرضية يخرجها شريف رضا من أمام المرمى الخالي

ق5: مصطفى فتحي يسدد من وضعية رائعة ولكن عصام ثروت يتألق

ق3: كازادي كاسينجو يهدر انفرادا تاما بمرمى سموحة بعد هدية من عمر كمال عبد الواحد، تألق الهاني سليمان منع الكونغولي من التسجيل.

انطلاق المباراة

المصري سموحة في الدوري
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