مباشر في الدوري – المصري (0) - (0) سموحة.. انطلاق الشوط الثاني
الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 20:16
كتب : FilGoal
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق15: عمر كمال عبد الواحد يمر ويلعب عرضية يخرجها شريف رضا من أمام المرمى الخالي
ق5: مصطفى فتحي يسدد من وضعية رائعة ولكن عصام ثروت يتألق
ق3: كازادي كاسينجو يهدر انفرادا تاما بمرمى سموحة بعد هدية من عمر كمال عبد الواحد، تألق الهاني سليمان منع الكونغولي من التسجيل.
انطلاق المباراة