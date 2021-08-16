مباشر في الدوري – الجونة (1) - (1) بيراميدز.. هدف ولا أجمل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد بيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويدخل الجونة المواجهة في المركز العاشر بـ 37 نقطة، أما بيراميدز فيحل خامسا بـ 43 نقطة.

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ق54: هدف رائع من مجهود فردي لمحمود الشبراوي يتعادل به الجونة ضد بيراميدز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق5: هدف عكسي من محمد نجيب في مرماه يتقدم به بيراميدز بعد محاولته تشتيت الكرة لكنها مرت بين قدمي حارس الجونة محمود الغرباوي.

انطلاق المباراة