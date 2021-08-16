المقاصة لـ في الجول: وزير الشباب وعد بحل الأزمة.. وننتظر الاتفاق مع راع جديد

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 15:20

كتب : حامد وجدي

مصر للمقاصة - الأهلي - عبد الله مجدي

شدد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة على أن وزير الشباب والرياضة وعد بحل أزمة النادي المالية.

ويمر مصر المقاصة بأزمة مالية كبيرة بعد أزمة مع الشركة الراعية في الفترة الأخيرة أدت إلى شكوى من أكثر من لاعب.(طالع التفاصيل)

وقال بكري سليم في تصريحات لـFilGoal.com: "كنا في جلسة مع وزير الشباب والرياضية منذ قليل ووعدنا بحل المشكلة المالية بيننا وبين الشركة الراعية خلال الايام المقبلة".

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وأضاف " ننتظر الاتفاق مع راعي جديد خلال الايام المقبلة من أجل عودة مصر للمقاصة للطريق الصحيح مرة اخري".

ويحتل مصر للمقاصة المركز الـ12 في الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

بكري سليم قال في تصريحات أخرى لإذاعة أون سبورت: "النادي مر بأزمة لا يتحملها أحد هذا الموسم، الشركة الراعية فسخت التعاقد وامتنعت عن السداد ورفعنا دعوى قضائية لدى مركز التحكيم المصري. قيمة مستحقاتنا لدى الشركة ٦٨ مليون جنيه تقريبا".

وتابع "محامي الشركة تحدث معنا وطلب التصالح لكن فضلنا ارجاء الأمر لحين أن تفصل المحكمة في الأمر،

وواصل "الأزمة دفعت بعض اللاعبين للتذمر ورفض المشاركة في المباريات لحين سداد مستحقاتهم، لكنها كانت فرصة للدفع بعناصر شابة مميزة".

وأتم عن باسم مرسي "لن يرحل أحد طالما مرتبط بتعاقد مع النادي إلا وفقا للقواعد، المقاصة لا يقف على لاعب ولطالما باع عناصر مميزة على مدار السنوات الماضية".

ويلتقي المقاصة مع البنك الأهلي الأربعاء المقبل 18 أغسطس لحساب مباريات الجولة 31 للدوري المصري.

مصر للمقاصة الدوري المصري
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