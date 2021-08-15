برونو على القمة و31 لاعبا بنفس الرصيد.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 22:39

كتب : محمود ضياء

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - ليدز

عادت الإثارة بكل قوة وانتهى الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي

الأسبوع الأول شهد تسجيل 34 هدفا في 10 مباريات وكانت أكثر المباريات تسجيلا للأهداف هي مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، وويست هام ونيوكاسل يونايتد برصيد ستة أهداف.

ويستعرض لكم FilGoal.com بشكل أسبوعي جدول ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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برونو فيرنانديز: 3 أهداف

سجل 31 لاعبا في الدوري هدفا واحد وهم:

ميشيل أنتونيو وسعيد بن رحمة وتوماس سوتشيك وآرون كريسويل من ويست هام

محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وديوجو جوتا من ليفربول

ماركوس ألونسو وكريستيان بوليسيتش وتريفوه تشالوباه من تشيلسي

إسماعيل سار وإيمانويل دينيس وكوتشو هيرنانديز من واتفورد

ريتشارلسون وعبد الله دوكوري ودومنيك كالفرت لوين من إيفرتون

سيرجي كانوس وكريستيان نورجارد من برينتفورد

داني إنجز وجون مكجين من أستون فيلا

نيل موباي وأليكسيس ماك اليستير من برايتون

كالوم ويلسون وجاكوب ميرفي من نيوكاسل يونايتد

ميسون جرينوود وفريد من مانشستر يونايتد

جيمي فاردي من ليستر سيتي

سون هيونج مين من توتنام

لوك أيلينج من ليدز يونايتد

آدم أرمسترونج من ساوثامبتون

جيمس تاركوفسكي من بيرنلي

وتبدأ مباريات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل 21 أغسطس.

محمد صلاح برونو فيرنانديز الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الهدافين
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