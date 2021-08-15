مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال سوسيداد..جوووول ثالث بريثوايت

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
جنَّ جُنُون الكوري.. لدغة سون تُنصر توتنام وتقتل سيتي تشكيل برشلونة – الظهور الرسمي الأول لديباي.. وبيدري لا يعرف الراحة أمام سوسيداد كيف يدفع ميسي مبابي خارج باريس؟

ق. 59 جوووول ثالث لبرشلونة، بريثوايت يتابع تصدي الحارس لتسديدة ألبا

ق. 49 ألبا يهدر انفراد صريح بطريقة غريبة

ق. 46 الحكم يلغي هدف لجريزمان لوجود حالة تسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. برشلونة (2) - (0) ريال سوسيداد

ق. 46 جوووول الثاني لبرشلونة مارتن بريثوايت برأسية بعد عرضية من دي يونج.

ق. 37 الإنذار الأول في المباراة لمارتن زوبيميندي

ق. 19 جوول أول لبرشلونة، مخالفة نفذها ديباي وقابلها بيكيه برأسية

ق. 10 الجماهير تهتف لميسي

ق. 10 مقصية رائعة من جريزمان تمر بجوار القائم، بعد عرضية من ألبا

ق. 1 بينية من ديباي إلى بريثوايت الذي يسدد ويتصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق المباراة

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك - راحة لـ عبد الشافي والونش.. وتألق شيكابالا في التقسيمة 6 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - غياب الونش وعبد الشافي أمام دجلة.. وعودة بنشرقي 30 دقيقة | الدوري المصري
سون يتحدث عن أهمية هاري كين.. ويشيد بالأجواء الإيجابية في غرفة الملابس 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صراع البقاء.. الإنتاج يهزم المقاصة بصعوبة ويتمسك بأمل عدم الهبوط 41 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: جريليش لاعب بشخصية كبيرة.. وما زال أمامنا 37 مباراة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب توتنام: من الصعب اللعب ضد مانشستر سيتي.. وهذه حقيقة غياب كين‎‎ 57 دقيقة | أوروبا
في مباراة الـ11 بطاقة.. أتليتكو يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز مثير على سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال سوسيداد..جوووول ثالث بريثوايت 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك