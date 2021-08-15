مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال سوسيداد..جوووول ثالث بريثوايت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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ق. 59 جوووول ثالث لبرشلونة، بريثوايت يتابع تصدي الحارس لتسديدة ألبا

ق. 49 ألبا يهدر انفراد صريح بطريقة غريبة

ق. 46 الحكم يلغي هدف لجريزمان لوجود حالة تسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. برشلونة (2) - (0) ريال سوسيداد

ق. 46 جوووول الثاني لبرشلونة مارتن بريثوايت برأسية بعد عرضية من دي يونج.

ق. 37 الإنذار الأول في المباراة لمارتن زوبيميندي

ق. 19 جوول أول لبرشلونة، مخالفة نفذها ديباي وقابلها بيكيه برأسية

ق. 10 الجماهير تهتف لميسي

ق. 10 مقصية رائعة من جريزمان تمر بجوار القائم، بعد عرضية من ألبا

ق. 1 بينية من ديباي إلى بريثوايت الذي يسدد ويتصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق المباراة