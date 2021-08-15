انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(2) سوسيداد.. فوز أول بدون ميسي

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

برشلونة وريال سوسيداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
جنَّ جُنُون الكوري.. لدغة سون تُنصر توتنام وتقتل سيتي تشكيل برشلونة – الظهور الرسمي الأول لديباي.. وبيدري لا يعرف الراحة أمام سوسيداد كيف يدفع ميسي مبابي خارج باريس؟

ق. 91 جوووول رابع لبرشلونة عن طريق سيرجي روبيرتو بعد عرضية من بريثوايت

ق. 89 لونجليه يدخل بدلا من ديباي

ق. 85 هدف رائع لأويارزبال من ركلة حرة رائعة

ق. 84 إنذار لنيكو جارسيا

ق. 83 دخول نيكو جونزاليس وأراوخو بدلا من بوسكيتس وإريج جارسيا

ق. 82 جووووول الهدف الأول لريال سوسيداد خولين لوبيتي بعد انفراده بالمرمى

ق. 81 دخول جون باتشيكو لاعب سوسيداد بدلا من أرتيز إلوستوندو

ق. 73 الحارس يتألق ويتصدى لتسديدة بيدري من داخل منطقة الجزاء

ق. 70 إيمرسون يدخل بدلا من ديست، وسيرجي روبيرتو بدلا من دي يونج

ق. 66 خولين لوبيتي يدخل بدلا من بورتو، وأندوني جوروسابيل بدلا من زالدوا

ق. 65 نيتو يتصدى لتصويبة ميكيل ميرينو

ق. 59 جوووول ثالث لبرشلونة، بريثوايت يتابع تصدي الحارس لتسديدة ألبا

ق. 49 ألبا يهدر انفراد صريح بطريقة غريبة

ق. 46 الحكم يلغي هدف لجريزمان لوجود حالة تسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. برشلونة (2) - (0) ريال سوسيداد

ق. 46 جوووول الثاني لبرشلونة مارتن بريثوايت برأسية بعد عرضية من دي يونج.

ق. 37 الإنذار الأول في المباراة لمارتن زوبيميندي

ق. 19 جوول أول لبرشلونة، مخالفة نفذها ديباي وقابلها بيكيه برأسية

ق. 10 الجماهير تهتف لميسي

ق. 10 مقصية رائعة من جريزمان تمر بجوار القائم، بعد عرضية من ألبا

ق. 1 بينية من ديباي إلى بريثوايت الذي يسدد ويتصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق المباراة

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيكيه: أعتقد أننا سنستمتع بهذا العام 6 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة بدون ميسي - وداعا للمركزية والاتكالية.. ولكن 8 دقيقة | الدوري الإسباني
كشري لـ في الجول: سنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة للبقاء في الدوري 11 دقيقة | الدوري المصري
برونو على القمة و31 لاعبا بنفس الرصيد.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020-2021 21 دقيقة | أوروبا
عصر ما بعد ميسي.. برشلونة يفتتح الموسم برباعية أمام سوسيداد 53 دقيقة | أوروبا
عبد الله بكري معلنا رحيله عن بيراميدز: حان وقت للذهاب إلى المجهول ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين بن يوسف أبلغنا بتوقيعه لـ بيراميدز ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - راحة لـ عبد الشافي والونش.. وتألق شيكابالا في التقسيمة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك