انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(2) سوسيداد.. فوز أول بدون ميسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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ق. 91 جوووول رابع لبرشلونة عن طريق سيرجي روبيرتو بعد عرضية من بريثوايت

ق. 89 لونجليه يدخل بدلا من ديباي

ق. 85 هدف رائع لأويارزبال من ركلة حرة رائعة

ق. 84 إنذار لنيكو جارسيا

ق. 83 دخول نيكو جونزاليس وأراوخو بدلا من بوسكيتس وإريج جارسيا

ق. 82 جووووول الهدف الأول لريال سوسيداد خولين لوبيتي بعد انفراده بالمرمى

ق. 81 دخول جون باتشيكو لاعب سوسيداد بدلا من أرتيز إلوستوندو

ق. 73 الحارس يتألق ويتصدى لتسديدة بيدري من داخل منطقة الجزاء

ق. 70 إيمرسون يدخل بدلا من ديست، وسيرجي روبيرتو بدلا من دي يونج

ق. 66 خولين لوبيتي يدخل بدلا من بورتو، وأندوني جوروسابيل بدلا من زالدوا

ق. 65 نيتو يتصدى لتصويبة ميكيل ميرينو

ق. 59 جوووول ثالث لبرشلونة، بريثوايت يتابع تصدي الحارس لتسديدة ألبا

ق. 49 ألبا يهدر انفراد صريح بطريقة غريبة

ق. 46 الحكم يلغي هدف لجريزمان لوجود حالة تسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. برشلونة (2) - (0) ريال سوسيداد

ق. 46 جوووول الثاني لبرشلونة مارتن بريثوايت برأسية بعد عرضية من دي يونج.

ق. 37 الإنذار الأول في المباراة لمارتن زوبيميندي

ق. 19 جوول أول لبرشلونة، مخالفة نفذها ديباي وقابلها بيكيه برأسية

ق. 10 الجماهير تهتف لميسي

ق. 10 مقصية رائعة من جريزمان تمر بجوار القائم، بعد عرضية من ألبا

ق. 1 بينية من ديباي إلى بريثوايت الذي يسدد ويتصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق المباراة