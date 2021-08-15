انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) سيتي.. سقوط السماوي

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر سيتي - سون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز توتنام بهدف دون رد

ق 78: نزول دي بروين وزينتشينكو بدلا من محرز وميندي

ق 70: خروج رحيم ونزول جيسوس

ق 60: أووووه بيرجيون يهدر الثاني من انفراد مؤكد

ق 55: جوووووول سون والأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق5: 3 فرص متتالية لمانشستر سيتي تضيع عن طريق كانسيلو وجوندوجان وفيرناندينيو

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
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