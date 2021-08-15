انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) سيتي.. سقوط السماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة بفوز توتنام بهدف دون رد

ق 78: نزول دي بروين وزينتشينكو بدلا من محرز وميندي

ق 70: خروج رحيم ونزول جيسوس

ق 60: أووووه بيرجيون يهدر الثاني من انفراد مؤكد

ق 55: جوووووول سون والأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق5: 3 فرص متتالية لمانشستر سيتي تضيع عن طريق كانسيلو وجوندوجان وفيرناندينيو

انطلاق المباراة