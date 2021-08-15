انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) سيتي.. سقوط السماوي
الأحد، 15 أغسطس 2021 - 17:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
نهاية المباراة بفوز توتنام بهدف دون رد
ق 78: نزول دي بروين وزينتشينكو بدلا من محرز وميندي
ق 70: خروج رحيم ونزول جيسوس
ق 60: أووووه بيرجيون يهدر الثاني من انفراد مؤكد
ق 55: جوووووول سون والأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
ق5: 3 فرص متتالية لمانشستر سيتي تضيع عن طريق كانسيلو وجوندوجان وفيرناندينيو
انطلاق المباراة
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