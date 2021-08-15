سواريز وكافاني على رأس قائمة أوروجواي لتصفيات المونديال

تواجد لويس سواريز وإدينسون كافاني على رأس القائمة التي أعلنها أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، استعدادا لـ3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

ووجّه المخضرم تاباريز الدعوة إلى 26 اسما، للموجهات الثلاثة المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتواجه أوروجواي كلا من بيرو في 3 سبتمبر المقبل، وبوليفيا في 6 سبتمبر المقبل، والإكوادور في 10 سبتمبر المقبل.

وجاء قائمة المدير الفني تاباريز كالتالي:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا – مارتن كامبانيا

الدفاع: ديجو جودين – خوسيه خيمينيز – رونالد آراخو – مارتن كاسيريس – ماتياس فينا – خواكين بيكيريز.

الوسط: ماريو أرامباري – لوكاس توريرا – رودريجو بينتانكور – ماتياس فيتشينو – فريدريكو فالفيردي – مانويل أوجارتي – فيرناندو جورياران – ناهيتان نانديز.

الهجوم: برايان رودريجيز – نيكولاس دي لا كروز – جوناثان رودريجيز – ديفيد تيرانس – جيروجيان دي آراسكايتا – ماكسيمليانو جوميز – لويس سواريز – إيدنسون كافاني.

ويبدأ منتخب أورواجواي أولى المواجهات خارج أرضه ويلاقي منتخب بيرو، ثم يعود ويلاقي منتخبا بوليفيا والإكوادور على ملعبه.

ويحتل منتخب أوروجواي المركز الرابع في ترتيب مجموعة تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مبارتين وخسر وتعادل في مثلهما.

ويتصدر ترتيب المجموعة المنتخب البرازيلي برصيد 18 نقطة، وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، أما في المركز الثالث كان منتخب الإكوادور برصيد 9 نقاط.