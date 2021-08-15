سلة - الأهلي يتعاقد مع المدرب أوجستي

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 12:50

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أجوستي

أعلن الأهلي اليوم الأحد تعاقده مع المدرب الإسباني أجوستي بوش لمدة سنتين ليقود الفريق الأول لكرة السلة.

ووقع أجوستي على عقد تدريبه للأهلي وسيقود مران الفريق مساء الأحد.

وحضر توقيع أجوستي كل من رؤوف عبد القادر المدير العام للنشاط الرياضي في الأهلي وطارق الغنام المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة في النادي.

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وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن أجوستي سيجتمع بجهازه المعاون اليوم الأحد للترتيب لفترة الإعداد ووضع خطة العمل.

ورحل أجوستي عن الزمالك في 30 يونيو الماضي بعدما انتهى عقده مع الفريق.

وعرض الزمالك التجديد على أجوستي الذي رفض الاستمرار في القلعة البيضاء.

وقاد أجوستي فريق الزمالك للفوز ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال ودوري السوبر المصري.

الأهلي أجوستي
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